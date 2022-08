Borgio, la giunta alla minoranza: “Contrapposizione tra chi fa buona amministrazione e chi è contro a prescindere”

Borgio Verezzi. “Ogni cittadino a Borgio Verezzi da ognuno di noi, così come dalla politica in generale, si aspetta comportamenti adeguati fatti di competenza, di dialogo concreto e leale. Soprattutto risultati concreti (non i soliti giochini della politica politicante). Bene sottolineare che in questa amministrazione tutti lavorano con competenza passione e concretezza e i fatti, ad esempio, sono passeggiata a mare (tratto Lido- Rivamare), illuminazione Via N.Sauro (1° lotto), illuminazione via N.Sauro (2° lotto), via Valle messa in sicurezza (frana), via alla Chiesa (rifacimento ciottolato ultimo tratto), via Verezzi rifacimento ciottolato e sottoservizi n° 3 rampe, via S.Giuseppe realizzazione ciottolato ultimo tratto, allargamento via N.Sauro (1° e 2° lotto), efficientamento energetico, acquisto nuovo furgone con cestello, impianti sportivi (interventi base), tomba dei Cucchi (intervento urgente per messa in sicurezza cupola), rifacimento ciottolati vari (via Machermo, Valdemino, Crosa e Fontana), manutenzione straordinaria muretti via N.Sauro, protezione a valle “giro Erche” (via Barrili), nuova ringhiera lido-molo in acciaio inox, rifacimento tratto marciapiede Stazione RFI – sottopasso Lido”.

... » Leggi tutto