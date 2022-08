Imperia. Buongiorno a tutte e tutti. Un velocissimo aggiornamento su oggi pomeriggio e domani.

Grazie alle prime infiltrazioni di aria fresca in quota oggi il tempo si destabilizzerà timidamente e potrebbe riuscire a portare a termine alcuni piovaschi che potrebbero estendersi fino alle zone del medio entroterra, come Ceriana, Badalucco, Isolabona, giusto per fare degli esempi. Saranno poche gocce, ma è giusto per avvisare.

... » Leggi tutto