Coronavirus, calano ricoveri e incidenza: 8 morti, deceduti negli ultimi tre giorni

Genova. “Prosegue il calo della pressione ospedaliera legata al Covid 19 nella nostra regione: oggi sono 382, di cui 5 in terapia intensiva, le persone ricoverate negli ospedali della Liguria: erano 470, di cui 8 in terapia intensiva, sabato 30 luglio. Cala anche il numero dei positivi totali, segno di una minore circolazione del virus e del fatto che i guariti siano in numero maggiore rispetto ai contagiati: i positivi oggi sono 17.780, 3.229 in meno rispetto a una settimana fa”. Così il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria, che fa il punto sulla situazione Coronavirus nella nostra regione.

... » Leggi tutto