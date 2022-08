Discoteca in piazza a Ceriale, la minoranza: “Lunedì scorso evento sospeso, il Comune vuole proseguire con le altre serate?”

Ceriale. “Già più volte questo gruppo aveva evidenziato problemi sulla sicurezza e guardava con un certo timore le serate organizzate dal Comune sempre nella serata di lunedì, in Piazza Eroi della Resistenza, dove una miriade di giovani, la maggior parte dei quali minorenni, si accalca per ballare liberamente dalle ore 22,00, sino a tarda notte. La prova che qualcosa non funziona e di cui nessuno fa cenno, è il fatto che lunedì scorso l’evento è stato sospeso, non si comprendono le vere ragioni, ma è facile intuire che qualcosa nell’organizzazione non ha funzionato e ciò ha spinto a fermare questa serata, la cui gestione si presenta non semplice e piena di risvolti complessi e delicati. Il Comune per organizzare le 12 serate previste con la Determinazione n. 12 del 22/04/2022 dell’Area Affari Generali ha assunto un impegno a bilancio di Euro 21.496,80, inoltre i giovani sembra dovessero anche pagare per avere accesso all’area del ballo”. A dirlo la minoranza in Comune di Ceriale.

