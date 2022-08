Ventimiglia. Giornata da bollino nero in autostrada a causa del traffico intenso che si sta registrando nelle ultime ore.

La forte presenza di turisti diretti verso il Ponente ligure o in viaggio per la Francia, sta provocando code in uscita al casello di Bordighera e, soprattutto, un incolonnamento di auto per sei chilometri tra Bordighera e il Confine di Stato, sulla A10.

