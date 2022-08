Lerici, turista colto da malore in acqua

Malore per un turista milanese 80enne oggi pomeriggio a Lerici, alla Venere Azzurra. L’uomo si è sentito male mentre era in mare ed è stato tratto fuori dall’acqua e soccorso da bagnanti, bagnini e da un’infermiera presente in spiaggia. Contestualmente sono stati allertati i soccorsi: giunti sul posto l’automedica del 118 e la Pubblica assistenza di Arcola. In loco anche un agente della Polizia locale della Spezia che è intervenuto nel coordinare le operazioni tra la prima assistenza fornita in spiaggia e i socorritori in arrivo. L’80enne colto da malore, una volta stabilizzato, è stato condotto in ospedale.

... » Leggi tutto