Lo Spezia si diverte, ma Gotti predica calma: “Siamo contenti, ma serve ancora crescere”

“Siamo contenti, è ovvio. Abbiamo superato il turno, messo 90 minuti nelle gambe e abbiamo visto qualcosa di buono e qualcosa da migliorare”. Così nell’immediato post partita Luca Gotti, felice dopo il sono 5-1 al Como nel primo turno di Coppa Italia. Ma non si parla ancora di Spezia formato campionato, con una squadra che ha ancora bisogno di crescere: “Non è così purtroppo, mi piacerebbe fosse così. Da domenica prossima so che ci saranno avversari in grado di mettere i piccoli problemi da registrare in evidenza”.

