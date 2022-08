Maggiore perde la fascia di capitano e va in tribuna: il club lo multerà. Spiega Gotti: “Non è una scelta tecnica”

Pur convocato e probabilmente nell’undici di partenza, Giulio Maggiore non ha preso parte alla sfida di oggi contro il Como. Il centrocampista aquilotto ha perso la fascia di capitano dopo il colloquio avuto ieri con mister Luca Gotti e si sarebbe rifiutato di scendere in campo, accomodandosi così in tribuna. L’allenatore non si sottrae alla domanda su cosa è successo in queste 24 ore, un interrogativo che apre la conferenza stampa del dopo partita: “Il fatto che non ci fosse Maggiore non è una scelta tecnica – spiega il tecnico nel post-Como -. C’è stata una discussione tra la società e l’entourage del giocatore e abbiamo preso questa decisione. Se gli ho chiesto di giocare? Si doveva andare in questa direzione, poi tra le parti ci sono state altre discussioni”.

