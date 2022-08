Nolese, voglia di nuova stagione per mister Magalino: “Proveremo a dare fastidio a tutte le avversarie, c’è grande entusiasmo”

Noli. Un ambiente rinnovato e stimolante per una stagione all’insegna della serenità e del divertimento. Si presenta in questo modo il progetto della Nolese, formazione che in occasione della prossima stagione prenderà parte al campionato di Seconda Categoria. Tanti volti nuovi ma anche numerose conferme per quanto riguarda l’organico, mentre sulla panchina è ufficiale da tempo il ritorno di mister Gerardo Magalino.

