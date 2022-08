“Portico Laurina aperto nelle tavole che fanno fede. E non daremo nostro supporto alla sindaca”

“Nelle tavole che fanno fede, la chiusura del portico del Laurina non c’è, non è prevista”. Così stamani gli attivisti del Comitato Sarzana che botta nella conferenza stampa convocata al Quarto Piano. Presenti per il sodalizio la presidente Roberta Mosti, il vice presidente Andrea Forcieri, Carlo Ruocco, Gabriele Moretti, Lanfranco Pambuffetti. “Il 3 agosto 2016 gli uffici del Comune hanno inviato alla Laurina Srl e al progettista una richiesta di documentazione integrativa in merito all’ottenimento del permesso di costruire per l’intervento del Laurina e di Piazza Martiri. In uno dei punti si chiede di modificare delle incongruenze proprio relativa al porticato, in quanto in alcune tavole pare esserne proposta la chiusura”, ha osservato la presidente del Comitato, Roberta Mosti. “Modificare incongruenze tra tavole 05 e o7 in quanto non è chiaro se viene comunque proposto il tamponamento parziale del portico (si ricorda che nella risposta al parere di fattibilità era contestato)”, si legge, in merito alla richiesta menzionata dalla presidente, nella comunicazione degli uffici, acquisita e messa a disposizione dal Comitato unitamente alle tavole.

“Ma quello che fa fede – ha proseguito Mosti – sono le planimetrie, i prospetti e i raffronti poi protocollati, che sono le tavole allegate al permesso di costruire che ci sono state consegnate dagli uffici tecnici. Tavole in cui ci sono sia i gradini tra Via Gori e il portico, sia tutto il portico libero. Nessuna chiusura avallata quindi nel permesso di costruire, rilasciato nell’aprile 2017. Le tavole con la chiusura del portico erano state infatti respinte”. “Tant’è che l’8 agosto 2016, pochi giorni dopo la richiesta di chiarimenti – ha aggiunto Andrea Forcieri, vice presidente del Comitato – sono state presentate tavole in cui la chiusura del portico non c’era già più. E così in tutte le tavole presentate successivamente”. “E anche nella variante di carattere estetico del 2019, riguardante il nuovo palazzo, le tavole presentano il portico aperto”, ha sottolineato Mosti.

Per la presidente, la vicenda ha visto “uno scaricabarile della sindaca su ‘quelli di prima’… ma ‘quelli di prima’ hanno fatto un altro pasticcio, mentre il portico riguarda ‘quelli di adesso’”.

