Sono 1154 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria accertati nelle ultime 24 ore grazie a 1282 tamponi molecolari e 5973 antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 187, Savona 246, Genova 553, La Spezia 164, non riconducibili a domiciliazione in Liguria 4. Il bollettino odierno riporta anche otto decessi avvenuti fra il 3 e 5 agosto, uno dei quali al San Bartolomeo di Sarzana dove si è spenta una donna di 96 anni. Sale così a 5472 il numero delle vittime in Liguria da inizio pandemia, 629 delle quali nella nostra provincia dove i casi attivi sono 2407 su 17780. Prosegue la netta discesa del numero dei ricoverati (-19) che sono 382 di cui cinque in terapia intensiva mentre nello Spezzino si passa da 51 a 47 tutti in media intensità. Nelle ultime 24 ore infine sono risultate guarite 1763 persone per un numero complessivo di 519517 da inizio emergenza.

L’articolo Scendono ancora positivi e posti letto Covid, un nuovo decesso al San Bartolomeo proviene da Citta della Spezia.

... » Leggi tutto