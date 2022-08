Verde già protagonista: “Mi piace coinvolgere tutti, mi trovo bene nel nuovo ruolo. Nzola? Eccezionale”

Tra i protagonisti del pokerissimo dello Spezia sul Como c’è anche Daniele Verde, reinventato da Gotti nei due d’attacco e già sul pezzo in queste prime uscite stagionali: “Mi sto trovando bene, comunque non dico che è un ruolo che ho già fatto ma è una zona di campo che spesso mi piace occupare, partendo da esterno. Mi piace giocare dentro, devo trovare più connessione con l’attaccante che è il mio riferimento, ma mi sto adattando e penso sia uscendo bene anche in allenamento”.

... » Leggi tutto