Agosto, stop alla pesca del tonno rosso per i pescatori sportivi. Ma in provincia di Imperia il periodo non è quello giusto

Come ogni anno, da parte del Ministero delle politiche agricole e alimentari e forestali, arriva lo stop per i pescatori sportivi alla “cattura del tonno rosso”, mentre rimane possibile la pesca in modalità “Catch and release” sino al 31 dicembre. Secondo una verifica relativa alle catture del pesce in questione, è risultato infatti che il livello abbia raggiunto il massimale fissato per l’anno in corso ovvero 21.45 tonnellate. La campagna di pesca al tonno rosso riprenderà quindi nel mese di giugno del 2023 ma questo non vede d’accordo le associazioni sportive, che invece riterrebbero sensata una modifica per quanto riguarda i criteri di esaurimento, da Regione a Regione.

