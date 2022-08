Armi seniores in allineamento, tutto è pronto per gli ultimi 2mila metri di passione

Tutto è pronto per il momento clou della giornata. Al lancio degli incursori del Comsubin sta facendo seguito quello dei fumogeni e nel frattempo anche la tribuna naturale del Molo Italia ha iniziato a riempirsi. Il via del Palio seniores si avvicina a grandi passi e la tensione sulla Morin inizia a farsi pressante. Gli sfottò tra le tifoserie si susseguono, alternati ai cori di incitamento per i propri campioni che nel frattempo si avvicinano alla banchina per la commemorazione dei defunti in mare e la lettura della disfida.

La nave da crociera Celebrity Silhouette lascia l’ormeggio da Molo Garibaldi proprio pochi minuti prima dello sparo dello starter: lo spettacolo del Palio sarà un po’ più esclusivo.

