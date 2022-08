Case isolate per il crollo di una pianta, capriolo salvato al Canale Lunense. Giornata di interventi per i Vigili del Fuoco

Questa mattina la squadra dei Vigili del Fuoco di Brugnato è intervenuta in località Rivora, nel Comune di Monterosso, per rimuovere un grosso pino caduto su una strada durante la notte e che ha isolato un gruppo di case. Sono occorse circa 2 ore di lavoro ai Vigili del Fuoco per fare a pezzi l’albero alto più di 20 metri e ripristinare cosi’ il transito per abitanti delle abitazioni isolate.

... » Leggi tutto