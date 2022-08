Cipressa. Una donna di circa 30 anni è rimasta ferita in modo non grave in un incidente con lo scooter avvenuto sull’Aurelia ad Aregai. Stando a quanto ricostruito la donna, che viaggiava a bordo di uno scooter, si sarebbe schiantata contro un’auto. A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sarà la polizia, intervenuta sul posto insieme a un’ambulanza della Croce Bianca di Imperia.

