Liguria. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Formazione, ha dato il via libera sia alla nuova programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale IeFP per il triennio 2023-2026, con uno stanziamento di 11,7 milioni di euro, sia ai percorsi di IeFP nel Sistema Duale per l’anno formativo 2022/2023 con un impegno di 4,8 milioni di euro.

