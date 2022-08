Elezioni, Calenda rompe l’alleanza col Pd: “È un’ammucchiata”. Ecco cosa succede adesso

Roma. Carlo Calenda ha deciso di rompere l’accordo siglato col Pd lo scorso 2 agosto per le prossime elezioni politiche. Il leader di Azione ha ufficializzato a Mezz’ora in più su Rai3 un epilogo che era già nell’aria da diverse ore: “Ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con quest’alleanza. È una delle decisioni più sofferte che ho preso da quando ho deciso di fare politica”.

... » Leggi tutto