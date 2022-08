La benedizione degli equipaggi e delle imbarcazioni da parte di don Luca Palei ha aperto ufficialmente la giornata del 97esimo Palio del Golfo. I primi armi a scendere in acqua sono come da tradizione quelli femminili e a lanciare le proprie preghiere verso il cielo per n epilogo glorioso sono soprattutto gli equipaggi e le vogatrici di Fezzano, Fossamastra e Borgata Centro.

... » Leggi tutto