Giornalismo, letteratura, comunicazione. I valori della festa di Avvenire

Se pure ancora ridotta nei giorni di svolgimento e nel numero degli eventi, la festa di Avvenire di quest’anno ha presentato a Lerici alcune pagine importanti di giornalismo e di cultura. Lorena Bianchetti, premio “Narducci” 2022, ha raccontato “in presa diretta”, rispondendo alle domande di Alessandro Zaccuri, com’è nata la sua “vocazione” giornalistica e come di volta in volta si sia sviluppata, unendosi alla dimensione privata e familiare, in particolare quella di mamma. Centrali, nelle sue parole, le descrizioni dei tre Papi da lei conosciuti e intervistati: la maestosità sacrale di Giovanni Paolo II, la dolcezza e l’attenzione di Benedetto XVI, l’efficacia di Francesco, trasmessa persino da alcuni inattesi minuti di silenzio. Una lezione di giornalismo, ed anche di “giornalismo religioso”, capace di porre sempre al centro la persona umana. A quei tratti si è uniformato Alessandro Zaccuri, già redattore e inviato di Avvenire, oggi direttore della comunicazione all’Università Cattolica di Milano. Zaccuri, essendosi anche trovato a sostituire alcune assenze forzate, è stato una sorta di “filo conduttore” dei giorni della festa, sia nelle vesti di conduttore delle serate e di intervistatore, sia in quelle di autore. Di lui, infatti, la direttrice del “festival della mente” di Sarzana Benedetta Marietti ha presentato giovedì il nuovo libro “Poco a me stesso”, rilettura romanzata della figura di Alessandro Manzoni. Non solo, però: scavando nelle vicende e quindi nella personalità dell’autore dei ”Promessi sposi” Zaccuri dà vita nel libro – ora nella rosa ristretta dei candidati al premio letterario “Alassio Centolibri” 2022 – ad un vero e proprio “giornalismo della letteratura”. Chi è giornalista una volta, del resto, lo è sempre e comunque. In questo caso l’autore ci offre non solo uno spaccato interessante della vita milanese del primo Ottocento, ma anche di quella di oggi: partendo, ad esempio, dalla considerazione che, nelle opere manzoniane, c’è una figura quasi sempre assente, la figura paterna. Un modo forse per dirci che Manzoni non è poi così lontano dai nostri tempi, ed anche come, partendo da una persona, dalle sue ansie più o meno nascoste, dall’analisi talora inespressa dei suoi scritti, la letteratura non sia affatto una “scienza morta”, bensì uno stimolo importante anche per le nuove generazioni. Lunedì, invece, era stato Zaccuri a intervistare il collega Nello Scavo, in procinto di ripartire per Cherson, nel sud dell’Ucraina insanguinata, come inviato speciale di Avvenire. Il suo libro ”Kiev” è una sorta di diario delle prime settimane della guerra, visto non attraverso la politica, bensì stando in mezzo alla popolazione della capitale ucraina, impietrita per quanto mai si sarebbe aspettato ma pronta a reagire, sino ad impedire la conquista di Kiev. Un libro non solo da leggere, ma da far girare e studiare nelle scuole. Ma la festa è vissuta grazie al dinamismo di don Federico, a due “spalle” importanti come Antonio De Biasi e Roberto Cortese, alle donne, agli uomini, ai ragazzi delle “cene insieme”, al coro giovanile della parrocchia e a tanti altri amici ed amiche. La festa di Avvenire è anche tutto questo: una ricchezza che non mostra l’usura del tempo. Infatti crescerà ancora.

... » Leggi tutto