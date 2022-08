Bogliasco. Il Bogliasco cala il poker sul tavolo del mercato, assicurandosi le prestazioni di un’altra giovane e promettente atleta. Ad approdare in riva al Golfo Paradiso per andare a rinforzare la formazione di Mario Sinatra in vista del prossimo campionato di Serie A1 è questa volta Anastasia Riccio.

... » Leggi tutto