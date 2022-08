Il nuovo gonfalone degli Junior va al Canaletto che non sbaglia un colpo

L’equipaggio del Canaletto è rimasto sempre in testa e nella seconda vasca hanno dato il meglio. I principi del Golfo sono Daniele Mascolo, Alessio Corsini, Nicola Guastini, Thomas Raimondi timonati da Rosa Cascone e allenati da Emanuele Bertoneri. Il Canaletto non vinceva in questa categoria dal 2014 e per questa gara non ha sbagliato un colpo e ha rispettato i pronostici. L’equipaggio:”Siamo sempre stati davanti. Al giro di boa ci siamo visti davanti e il nostro punto di forza è stata la seconda vasca”. Tra le dediche anche una particolare di uno dei vogatori per il padre ricoverato in ospedale. Ai ragazzi del Canaletto è stato consegnato il nuovo gonfalone, cambiato dopo cinquant’anni.

