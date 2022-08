Interior design: dal parquet al marmo, ecco le ultime tendenze in fatto di pavimentazione

Che si tratti di un’abitazione o di un ufficio, nuovi o da ristrutturare, il pavimento rimane uno degli elementi chiave per dare allo spazio uno stile unico e al contempo pratico: non stupisce, quindi, che tra i servizi professionali più richiesti nel web ci sia quello di esperti in posa di pavimentazioni o persino restauro delle stesse. Si tratta di servizi spesso molto diversi tra loro, specie riferendosi ai diversi materiali: dal parquet al marmo, dalla lucidatura alla levigatura, lo specialista deve essere in grado di rispondere alle diverse esigenze e anche trovarsi in prossimità del luogo d’intervento. In tal senso è possibile affidarsi a Prontopro.it: questo sito web permette di trovare il professionista più vicino in breve tempo, seguendo una semplice procedura guidata.

