Juniores, Canaletto più forte della sfortuna: trionfo dei Canarini sull’armo di Le Grazie

Archiviato il trionfo delle ragazze del Fossmastra, scendono in acqua i ragazzi, futuri signori del Golfo. Come nella gara precedente, ai cinquecento metri regna l’equilibrio. A metà percorso un’onda attraversa il campo di gara, andando a far sobbalzare soprattutto l’armo giallo del Canaletto, ma alla boa proprio i canarini e Le Grazie sembrano leggermente avanti agli altri, ma conta solo il traguardo. E sulla linea della Morin ad avere la meglio sono proprio i giovani del Canaletto. Più forti di tutto, anche della sfortuna che li aveva rallentati nei primi cinquecento metri.

Daniele Mascolo, Alessio Corsini, Nicola Guastini e Thomas Raimondi, timonati da Rosa Cascone e allenati da Emanuele Bertoneri: sono loro i vincitori di categoria di oggi. E sono già in molti a immaginare un futuro radioso per questi ragazzi.

