Sanremo. E’ stata posizionata ieri sera, in occasione dell’ultima serata di “Rock in the Casbah”, all’interno della chiesa di Santa Brigida, nella Pigna di Sanremo, una targa in memoria di Amedeo Grisi, amato e apprezzato compositore e chitarrista sanremese scomparso lo scorso anno dopo una lunga e coraggiosa lotta contro la Sla.

