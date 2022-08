Pellegrinaggio in notturna sulla Francigena

Sarà un pellegrinaggio notturno, ma ugualmente partecipato di fedeli, quello che il 13 agosto riporterà da Massa a Pontremoli l’immagine della “Madonna del Popolo”, una delle più venerate in Lunigiana. Dopo la Messa solenne celebrata a Massa dal vescovo Mario Vaccari, che le consacrerà la sua diocesi, l’immagine partirà alle 21.15 da Marina di Massa per tornare in piena notte a Pontremoli. Lungo l’antico percorso della via Francigena, farà sosta anche a Sarzana, nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta, dove l’arrivo e la venerazione sono previsti a partire dalle 23.15.

