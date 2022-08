Genova. Approvata in Giunta, su proposta del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, l’autorizzazione di volontari qualificati per incrementare ulteriormente la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale nella zona soggetta a restrizioni per la Peste Suina Africana (PSA) in Liguria.

