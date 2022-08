Riapre i battenti la chiesa di Lavaggioroso, “luogo della memoria”

Ogni anno, il 12 agosto, la chiesa di Lavaggiorosso, frazione collinare del comune di Levanto, e il piccolo cimitero che sovrasta il paese sono mèta di un “pellegrinaggio” insieme religioso e civile. Proprio quel giorno, infatti, nel 1944 il parroco don Emanuele Toso venne fucilato dai repubblichini della “Monterosa” proprio sul piazzale della sua chiesa. Lo avevano accusato, senza alcuna prova e senza alcun regolare processo, di essere una spia dei partigiani. Don Toso rappresenta dunque idealmente, con il suo sacrificio, un preciso significato storico: quello dei sacerdoti, stragrande maggioranza del clero di allora, che si erano schierati, durante l’occupazione nazista, dalla parte del popolo, e che proprio per questo erano nel “mirino” dei repubblichini, a prescindere da qualunque specifico addebito. Non era difficile, del resto, come avvenne per don Toso, trovare pretesti a loro carico. Come lui venne fucilato a Chiavari nel gennaio 1945 il parroco di Valletti don Giovanni Battista Bobbio, ma altri sacerdoti, da don Pessagno a don Galindo, sfuggirono per un soffio alla morte, mentre numerosi altri furono arrestati e torturati. Di qui, come detto, il “pellegrinaggio” annuale che gli rende omaggio civile e suffragio religioso. Quest’anno però l’anniversario sarà a suo modo “speciale” perché, proprio venerdì prossimo, riapre i battenti dopo quattro anni la chiesa del borgo. E’ una delle chiese più grandi della vallata levantese, ma dalla primavera 2018 era di fatto chiusa ai fedeli a seguito di un violento fortunale che aveva provocato il collasso strutturale del campanile. L’impegno della diocesi, attraverso i finanziamenti dell’8xmille, ed il concorso di tante offerte dei fedeli ha ora consentito la sistemazione del tetto, che era stato fortemente lesionato, e quindi la riapertura al culto. Inevitabile il legame ideale tra questo evento e il ricordo del parroco che volle essere fucilato, quel 12 luglio 1944, proprio avendo di fronte la chiesa che gli era stata affidata. La cerimonia, venerdì alle 10, vedrà così la presenza del vescovo Luigi Ernesto Palletti, che celebrerà la Messa insieme al parroco, il religioso padre Sergio Spiga dei frati minori, ad altri confratelli francescani e sacerdoti della zona. Al termine il sindaco Luca Del Bello, i rappresentanti del comitato unitario della Resistenza ed altre autorità civili ricorderanno il sacrificio di don Toso, insignito nel 2007 della medaglia d’oro alla memoria.

