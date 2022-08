Rubata una motocicletta, l’appello: “Aiutateci a ritrovarla”

Una motoclicletta MT125 è stata rubata a Sarzana, nei pressi delle scuole medie. Quando il proprietario se n’è accordo non ha potuto fare altro che recarsi dai carabinieri e sporgere denuncia. Sporta la denuncia è partito l’appello anche sui social: “E’ stata rubata questa moto parcheggiata davanti le scuole medie di Sarzana. Si cercano testimoni. La denuncia è stata fatta e le forze dell’ordine stanno verificando le telecamere in zona. Preghiamo chiunque sia stato, di farla ritrova integra. Per favore, scrivetemi per qualsiasi informazione”. In un aggiornamento sull’episodio: “E’ stato visto un uomo lungo via sobborgo Emiliano direzione Biagi, guidare la moto senza casco, barcollando perché non in grado di portarla, con il casco appoggiato sullo specchietto”.

