Salgono i ricoveri in Liguria, altri 147 nuovi positivi alla Spezia

Sono 839 i nuovi positivi in Liguria a fronte dei 4.677 tamponi eseguiti nelle ultime ventiquattro ore. I positivi attivi a livello regionale sono 17.397. Per quanto riguarda lo spezzino sono 147, gli attivi totali su tutta la provincia sono 2.332. Sono 10 in più le ospedalizzazioni nei nosocomi liguri per un totale di 392 persone ricoverate, di queste 5 sono in Terapia intensiva. Alla Spezia si registra un ricovero in più, in totale sono 48 e le Terapie intensive restano pulite. Non si registrano nuovi decessi. Da inizio pandemia sono venute a mancare 5.472 di queste 629 erano spezzine. I nuovi guariti sono 1.222.

