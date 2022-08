Spunta un coltello durante una lite in centro, arrivano forze dell’ordine e ambulanze

Piazza Beverini e Galleria Goito nella sera della Cena delle borgate non sono stati soltanto un passaggio durante la festa ma in quei pressi sono stati vissuti anche attimi di forte tensione, culminata con un coltello brandito in mezzo alla strada e con due uomini fermati da Carabinieri e Polizia. Tutto è cominciato attorno alle 22, la cena in Corso Cavour era alle ultime portate, la Notte blu prendeva forma tra volti sereni e le prime note per accompagnarla. Stando a quanto si apprende, sulla base di una serie di testimonianze, tra due uomini nella zona di Via Magenta sarebbe scoppiato un alterco e hanno cominciato a rincorrersi. Tra loro ci sarebbe stato uno scontro e in quei concitati momenti sarebbe spuntato anche un coltello.

