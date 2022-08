Genova. In altri tempi e stagioni i 62,6 millimetri registrati dalla stazione Arpal di Valleregia, in alta Valpolcevera, sarebbero stati un dato trascurabile. Ma oggi, in piena siccità e alle prese con un caldo senza precedenti, il temporale che ha investito Genova (in particolare l’entroterra) e buona parte del Tigullio rappresenta qualcosa cui guardare con gratitudine.

