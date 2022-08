Toti: “Documento Iss tutt’altro che chiaro. Vogliamo i ragazzi a scuola senza mascherina”

Liguria. “Vogliamo i nostri ragazzi e bambini in classe senza mascherina, diciamolo chiaramente e lavoriamo affinché questo avvenga con buonsenso. Il documento dell’Istituto Superiore di Sanità sul rientro in classe invece parla tutt’altro che chiaro su questo tema e lascia decidere autonomamente alle scuole che, per evitare di prendersi la responsabilità, probabilmente lasceranno l’obbligo“. Così il presidente ligure Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

