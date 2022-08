Addio a Giuseppe Cavallaro, il ricordo commosso del Nursind: “Hai lasciato il grande esempio del tuo vivere”

“Oggi è un giorno da segnare come il giorno del grande vuoto È il vuoto che lascia un grande Infermiere, un papà esemplare, pilastro per la sua Francesca, per tutti i colleghi che lo hanno conosciuto. La famiglia di Nursind di La Spezia è in lutto”. E’ quanto si legge in una nota del sindacato che prosegue: ” Il suo sorriso, il suo modo di vivere, di lavorare, la sua musica. Empatia era il suo abito Sapeva appieno qual è il senso della vita, ci faceva i conti tutti i giorni attraverso i suoi pazienti. Si, suoi perché li prendeva in carico”.

