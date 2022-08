Aree digitalizzate e più collegate, Ponzanelli: “Parcheggi da rivoluzionare”

“Alla scadenza del contratto ancora in essere andrà fatta una vera e propria rivoluzione sui parcheggi”. Lo ha detto oggi il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli a margine della presentazione dei quattro progetti per la digitalizzazione dell’ente finanziati da oltre 380mila euro di fondi del Pnrr. “L’attuale convenzione non avrà ancora vita lunga – ha sottolineato – e quando sarà il momento provvederemo ad un ripensamento complessivo della sosta, anche per inserire sistemi evoluti anche per la gestione delle aree, come ad esempio piccole placche sotto agli stalli che permetteranno di sapere in ogni momento quali saranno quelli liberi e pagabili tramite app. Provvederemo anche ad introdurre elementi di civiltà come l’integrazione della sosta che attualmente non abbiamo (e che non consente di pagare la differenza sull’orario eventualmente sforato) ma anche il quarto d’ora gentile. Tutto questo andrà di pari passo con la disponibilità di aree sempre più accessibili e collegate al centro storico come ad esempio quella del Miro Luperi con la nuova passerella che avrà fra le su finalità anche quella di supportare la mobilità ciclopedonale e favorire l’utilizzo degli spazi come quello dell’area ferroviaria già al centro del progetto dell’architetto Boeri. Bisogna rinnovare tutto e trovare nuovi spazi”. Una maggior digitalizzazione dei parcheggi che partirà in fase sperimentale ancor prima della fine dell’attuale vincolo: “Dedicheremo una cinquantina di posti – ha concluso Ponzanelli – all’introduzione dell’app per valutarne la resa e inserire i riscontri nella prossima gara che comprenderà tutti i servizi della sosta”.

