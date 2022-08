Camera e Senato più snelli, in pole per Roma c’è Gianni Berrino

Imperia. Manca una settimana alla chiusura degli accordi tra forze politiche in vista delle candidature ufficiali per le elezioni politiche del 25 settembre. A trattative aperte e con la scure della riforma sul numero dei parlamentari che ha ridotto a 15 i potenziali candidati eleggibili in Liguria (6 con il sistema maggioritario – di cui 4 alla Camera e 2 al Senato -, 9 con il proporzionale), sono tre gli imperiesi che hanno una chance concreta di agganciare il prossimo treno diretto a Roma.

