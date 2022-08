Genova. Qualcosa è cambiato: passaggi precisi, gioco di squadra, fase offensiva efficace, qualità tecniche fino a tre mesi fa nascoste da qualche parte. Anche se mister Blessin in conferenza stampa è quasi più arrabbiato per i gol subiti che per la buona prestazione del suo Genoa contro il Benevento in Coppa Italia: passaggio del turno con il punteggio di 3-2.

... » Leggi tutto