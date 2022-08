Alassio. Attimi di paura durante le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha devastato l’albenganese. Un motoscafo, infatti, a velocità sostenuta, ha rischiato di colpire un aereo canadair che stava per rifornirsi in mare per l’azione di lancio dei getti d’acqua necessari a circoscrivere le fiamme.

... » Leggi tutto