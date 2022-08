Inchiesta ponte bis, le accuse della Procura: “Non furono chiuse le gallerie pericolose”

Genova. L’ex direttore del primo tronco di Autostrade per l’Italia Mirko Nanni è accusato dalla Procura di Genova di “messa in sicurezza dei trasporti” per non aver fatto eseguire le ispezioni nelle gallerie autostradali di Luca competenza e soprattutto di non aver rispettato le prescrizioni imposte ad Aspi dalla Commissione permanente delle Gallerie che con la diffida del 6 novembre 2019 gli aveva imposto di chiudere le gallerie comprese nella direzione del primo tronco e prive dei requisiti minimi di sicurezza. La diffida era stata inviata poco meno di due mesi prima del crollo della galleria Berté in A26.

