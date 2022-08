Le cinque discoteche sul mare più belle della Riviera Ligure

Sanremo. La Liguria, regione amatissima in particolar modo da piemontesi e lombardi che la scelgono come meta delle proprie vacanze estive all’insegna del sole e del mare, offre un vasto numero di discoteche in cui potersi divertire dall’ora del tramonto in poi. Have Fun, sito che ha come missione quella di far conoscere alle persone nuovi ristoranti, locali per l’aperitivo e dove scatenarsi fino a tarda notte, ha realizzato una classifica delle discoteche sul mare più belle della Riviera ligure di Ponente. Quali sono le più imperdibili?

