Lo svincolo di Beverino tra le opere del Piano Infrastrutture, Mobilità e Trasporti

Al vaglio del consiglio regional entro la fine dell’anno il documento definitivo del Piano regionale integrato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti (Priimt). Nei giorni scorsi il parere favorevole alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) da parte della Direzione territorio settore valutazione ambientale strategica di Regione Liguria. “Si tratta un altro passo decisivo verso un trasporto pubblico maggiormente al servizio dei cittadini, con grandi investimenti sulle infrastrutture in Liguria che le permetteranno di essere una regione ancor più competitiva in Italia e in Europa”, commenta l’assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Berrino.

