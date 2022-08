Motivi e situazioni che confermano l’importanza di conoscere il vero valore della propria casa

Solitamente chi possiede dei beni è al corrente di quale sia il loro valore, soprattutto per quelli che si possono rimettere in vendita. Si pensi ad esempio a un’automobile o agli oggetti di antiquariato. Capita spesso però che i proprietari di immobili non siano in grado di dare una valutazione aderente alle loro caratteristiche e ai trend del mercato. E sono proprio le fluttuazioni tipiche del settore immobiliare a far venir meno le certezze di chi ha la fortuna di avere una casa, ed è per questo che per fugare ogni dubbio è sempre meglio rivolgersi a un’agenzia del settore per richiedere una valutazione immobiliare. Questo perché chi si occupa di intermediazione immobiliare come Rockagent, ha la possibilità di registrare facilmente ogni cambiamento rilevante sul mercato locale, capace di influenzare in maniera spesso importante il valore dell’immobile. Inoltre, operando nella propria area di competenza, un agente avrà modo di fare delle comparazioni basate sui dati di edifici con caratteristiche simili. Insomma, si tratta di un servizio fondamentale per chi vuole vendere ma anche per chi è interessato all’acquisto.

Passiamo in rassegna qualcuno dei motivi per cui è sempre meglio avere un’idea chiara sul valore di un immobile.

