“Musical my life”, il festival “I luoghi della musica” omaggia Broadway

Giovedì 11 agosto, alle ore 21.30 a Manarola, in Piazza Castello si terrà il concerto intitolato “Musical my life” , un omaggio al Musical americano (che non si era potuto svolgere il 23 luglio scorso). Il concerto è uno degli appuntamenti del XXVIII festival provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2022 e dell’assessorato alla Cultura della Regione Liguria.

