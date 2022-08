Ora è ufficiale: Provedel dallo Spezia alla Lazio

Dopo le visite mediche di questa mattina è arrivata anche l’ufficialità del trasferimento del portiere nella Capitale. “Spezia Calcio – scrive il club aquilotto in una nota – rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla SS Lazio, le prestazioni sportive del portiere Ivan Provedel. Il Club ringrazia il giocatore per le due stagioni trascorse insieme e culminate con l’ottenimento di due meravigliose salvezze. A Ivan vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera”. I biancocelesti hanno invece dato il benvenuto al portiere tramite i propri canali social e con una brevissima nota sul sito ufficiale.

