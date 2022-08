Politiche 2022, Azione si organizza anche in Liguria: “Guardiamo agli elettori di Bucci”

Liguria. “A livello nazionale i sondaggi ci davano intorno al 6-7% prima dell’accordo col Pd. L’obiettivo in Liguria è riprodurre le stesse percentuali nazionali, quindi lavoriamo in questa direzione”. A parlare è Roberto Donno, ricercatore dell’Iit e coordinatore regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda. Saltata l’alleanza col Pd, la priorità adesso è raccogliere le firme per potersi presentare alle prossime elezioni in caso di corsa in solitaria. Ed è per questo che malvolentieri si parla di candidature, anche se qualche nome era già trapelato negli scorsi giorni.

