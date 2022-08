Provedel è arrivato a Roma: iniziate le visite con la Lazio

Nove e un quarto del mattino, Roma, clinica Paideia a Tor di Quinto. Dopo il 5-1 inflitto al Como dai suoi ex compagni che ha guardato dalla tribuna insieme a Giulio Maggiore e Leando Sanca, Ivan Provedel è pronto per vestire la maglia della Lazio. Questa mattina è sceso da una macchina scura, pronto ad iniziare le visite mediche con la sua nuova squadra. “Sei felice? Certo, sono felicissimo”, risponde sorridente quello che è ormai l’ex portiere dello Spezia, concedendo un paio di selfie ai tifosi che lo hanno atteso per più di un mese nella capitale, dopo una trattativa lunghissima. Finisce dopo dunque sessanta presenze l’avventura del portiere friulano allo Spezia, ceduto per due milioni e mezzo più mezzo milione di bonus. Ora è pronta a cominciare l’era Bartłomiej Dragowski, che nelle prossime ore è atteso in città per svolgere a sua volta le visite mediche e unirsi al gruppo di Luca Gotti, prendendo parte all’esordio in campionato contro l’Empoli.

