Regione: “Stanziati 500mila euro per accompagnare gli enti locali nel recupero dei beni confiscati alla mafia”

Genova. “Restituire alle comunità locali i beni rubati dalla criminalità organizzata, dare loro valore e farli vivere è una responsabilità fondamentale dell’impegno dell’amministrazione regionale nella promozione di una diffusa cultura della legalità che, al contempo, permetta di contrastare situazioni di degrado sociale e urbano – spiega regionale l’assessore alla Sicurezza – Per questo, come Regione Liguria, abbiamo approvato un bando da 500 mila euro in favore degli enti locali, per sostenerli, con un contributo massimo di 100 mila euro a Comune, nel proficuo compito di restituire vita e dignità a quei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa”.

La misura, a valere sul fondo strategico regionale, sarà accessibile dal 20 settembre al 25 ottobre.

