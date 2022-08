Sampdoria: chi sarà il regista? Villar o Machin?

Genova. Week end di calma piatta, eppure – ragionando in prospettiva – il mercato della Sampdoria è da ritenersi soddisfacente, grazie alla sagacia del management blucerchiato, nell’applicazione di una politica incentrata sui giovani, i cui fiori all’occhiello sono rappresentati, tanto per fare solo qualche nome, da Marco Delle Monache (preso dal Pescara ed ivi lasciato in prestito per un anno, che proprio ieri è stato convocato da Daniele Franceschini, per l’amichevole che l’Under 18 italiana farà – l’11 agosto – contro l’Albania), ma anche da Mihailo Ivanovć (capocannoniere della Primavera della Vojvodina, che oggi – come pure il club blucerchiato – ha ufficializzato il prestito alla Samp), da Samuel Ntanda Lusika (doppietta contro il Derthona), da Mateus Cecchini Muller (cresciuto nell’Internacional de Porto Alegre), per non parlare di Telasco José Segovia Pérez, ma solo in quanto il suo acquisto, dai venezuelani del Deportivo Lara, non è ancora stato ufficializzato.

