Si riapre la campagna abbonamenti, c’è tempo fino a sabato

Probabilmente nemmeno il più ottimista dei tifosi si immaginava 6mila persone allo stadio in una partita di Coppa Italia di sabato alle 18. Ed effettivamente il “Picco” visto in tv in tutta Italia, pur con le sue croniche e straconosciute limitazioni architettoniche, ha fatto la sua bella figura. E forse anche per questo motivo, lo Spezia Calcio ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti, chiusa il 30 luglio scorso con oltre 4mila sottoscrizioni. Ebbene da domani alle 11 fino alle 13 di sabato 13 agosto, riaprirà con le medesime condizioni.

... » Leggi tutto