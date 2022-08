Sinistra italiana, dalla Spezia e Genova si alza il no al veto di Letta verso il M5S

“Dopo l’uscita di Calenda siamo sempre più persuasi che senza il M5S non ci siano margini per un campo largo a difesa della Costituzione, ne tanto meno una coalizione in grado di contrastare l’inesorabile avanzata delle destre.

Al momento si prospetta solo un’aggregazione a due, che da tecnica diventerebbe tutta politica, ma soprattutto priva di prospettiva e visione unitaria

Un contesto che peraltro conterebbe anche residui dell’accordo pregresso come + Europa, Di Maio e altre svariate declinazioni liberiste o guerrafondaie.

È quindi necessario quanto urgente fermarsi un attimo e tornare a ragionarne tutti insieme e soprattutto insieme a Giuseppe Conte.

Non si può certo dargli torto se ha preso le distanze dopo aver ricevuto una serie di veti pesanti e incrociati in favore di logiche e manovre incomprensibili.

Si riapra subito il dialogo con lui se si vuole davvero costruire una coalizione seria, larga e competitiva che fondi su di un’agenda sociale ed ambientale in grado di contrapporsi degnamente alle destre”.

